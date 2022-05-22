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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:45283

Держекоінспекція виявила засмічення біля одного з дачних масивів Сум

До Державної екологічної інспекції у Сумській області надійшла інформація про несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів у м. Суми.

Громадянка надала координати двох смітників між Басами та дачним кооперативом «Олдиш». Задля опрацювання цієї інформації екоінспектори обстежили зазначені території. За результатами візуального огляду поблизу дачного масиву виявлено 5 стихійних сміттєзвалищ. Їх загальна площа складає 351 м2.

Оскільки вищезазначені звалища ТПВ є безгосподарними, Держекоінспекція направила вимогу щодо ліквідації несанкціонованих звалищ відходів у повному обсязі на ім’я міського голови м. Сум. Відтак, Сумська міська рада повинна забезпечити приведення у належний стан територій в районі дачного кооперативу «Олдиш» до 20.06.2022.

Общество
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