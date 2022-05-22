Тростянецькі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні вбивства Учора до відділення поліції №1 (м. Тростянець) надійшло повідомлення від жінки про те, що за сусідньою адресою чутно підозрілі крики. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

У ході слідства поліцейські встановили, що напередодні між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник, не втримавши агресії, почав наносити удари руками та ногами по тулубу опонента. Від чого той помер.

Після цього зловмисник виніс тіло чоловіка на двір, та бажаючи залишитися невикритим, накрив його листом шиферу. А після цього повернувся до будинку. Де і був затриманий співробітниками поліції у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Слідство триває.