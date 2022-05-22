На Конотопщині поліція розшукала зниклу дівчинку Близько п’яти годин знадобилося поліцейським Конотопського районного відділу поліції аби відшукати 14-річну дитину, яка пішла гуляти та зникла.

Вчора, близько 21 години, на спеціальну лінію поліції «102» зателефонувала схвильована мати неповнолітньої дівчинки та повідомила, що її донька пішла гуляти та зникла.

Увесь особовий склад Конотопського районного відділу поліції був задіяний на розшук дитини. Та вже через п’ять годин пошуків неповнолітню знайшли.

Як з’ясувалося, дівчина вирішила прогулятися і дійшла аж до Роменського району, де її й знайшли поліцейські та повернули в родину.

Батьки подякували співробітникам поліції за допомогу та побажали успіхів у їх нелегкій роботі.

Правоохоронці закликають батьків приділяти максимум уваги своїм дітям та забезпечити постійний контроль за місцем їх знаходження.

Поліція Сумщини