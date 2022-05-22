Буринські поліцейські викрили жінку, яка обікрала магазин Скориставшись відсутністю в приміщенні продавчині, зловмисниця викрала з каси майже 3000 гривень. Проте залишитися непоміченою жінці не вдалося, її викрили працівники поліції.

Вчора до поліції надійшло повідомлення від власника магазину про те, що невідома жінка викрала гроші з каси та намагається втекти.

На місце події негайно виїхали співробітники відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Буринь). Поблизу торгової точки правоохоронці виявили зловмисницю.

Як виявилось, перебуваючи в магазині, жінка скористалась тим, що продавчиня вийшла до підсобного приміщення та викрала з каси гроші. Це помітив власник магазину та викликав поліцію. Викрадені кошти поліцейські вилучили.

Наразі у поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

Поліція Сумщини