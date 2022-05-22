Ракетний удар по житлових будинках Краснопілля – розпочато кримінальне провадження За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 25 травня 2022 року близько 1 год російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації здійснили ракетний обстріл по смт Краснопілля Сумського району Сумської області. Від нанесених ударів пошкоджено більше 20 житлових будинків та приміщення цивільної інфраструктури.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура