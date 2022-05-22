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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:00132

Бібліотекарка із Тростянця під артобстрілами вивозила книги і комп’ютери

Історією про героїчну жінку-бібліотекарку із Тростянця поділилася представниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській обалсті Лариса Якубенко у Фейсбуці.

“Вона вивозила книги.

Все, що було можна вивезти, – книги та комп’ютерну техніку, мультимедійне обладнання, навіть брудозахисні килимки.
Під артилерійськими обстрілами та гулом ворожих літаків.

Вона – це Валентина Ганцева, завідувачка Солдатської сільської бібліотеки, що в Тростянецькій громаді на Сумщині.
Ризикуючи життям, пані Валентина разом з чоловіком під час тимчасової окупації області рятувала бібліотечне майно.

Жінка все життя працювала бібліотекаркою на півставки в старій, занедбаній бібліотеці.
І тільки в грудні минулого року в селі відкрився новий, сучасний бібліотечний заклад європейського зразка.
Радості сільських мешканців не було меж, особливо раділи з цього сільські дітлахи.
новий ремонт, стелажі, комп’ютери, мультимедійне обладнання, настільні ігри, новенькі сучасні книжки – не бібліотека, а лялечка.

Перші ушкодження приміщення сільської бібліотеки зазнало 25 лютого. Тоді уламками російських снарядів побило двері та вікна.
Кинути напризволяще бібліотечне майно бібліотекарка з 30-річним стажем не змогла. Тому, в той же день, разом з чоловіком, який повністю підтримав дружину, почали все пакувати, від’єднувати і перевозити додому. Робили це впродовж дня на старенькому «Запорожці». У цій метушні страху майже не відчували.

Руйнування продовжилися за кілька днів – 9-ого березня. Росіяни скинули в центр села дві авіабомби, все зруйнувалося вибуховою хвилею – повилітали решта вікон та дверей, було пошкоджено дах.
Але бібліотечний фонд було врятовано родиною Ганцевих – сільських українських жителів з високим рівнем громадянської відповідальності.

Vasil Yatsura, відомий журналіст, головний редактор журналу “Телерадіокур’єр”, президент Київського міжнародного телерадіоярмарку, зараз збирає книги для бібліотеки села Солдатське – бібліотеки, якою завідує мужня жінка Валентина Ганцева.

Ось в цьому і є різниця між нами та окупантами: ми рятуємо культурну спадщину, вони – руйнують”, – написала вона.

Общество
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