На Охтирщині браконьєри наловили риби на 2 млн 24 травня в ході проведення рибоохоронного рейду державними інспекторами Сумського рибоохоронного патруля по Охтирському району задокументовано грубе порушення правил рибальства.

Інцидент стався на водоймі біля с. Боромля Охтирського району.

Близько 6 години виявлені два мешканці с. Боромля, які в заборонений нерестовий період добували з гумового човна рибу забороненими знаряддями лову – восьми сітками. Порушники виловили 955 екз. краснопірки, 81 екз. карася сріблястого, 40 екз. окуня, 12 екз. сазана та один карась золотий, загальною вагою майже 72 кг, завдавши збитків рибному господарству України на суму майже 1,8 млн. грн.

На осіб складено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП та за ч.2 ст. 90 КУпАП. На місце скоєння правопорушення викликана поліція для відкриття кримінальної справи. Знаряддя лову, човен та риба вилучені представниками поліції.

Сумський рибоохоронний патруль закликає рибалок-любителів дотримуватися встановлених правил рибальства в нерестовий період. Якщо ви помітили порушення - прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» (096) 838-25-70 або (0542) 77-90-13.

Нагадуємо рибалкам, що використання заборонених знарядь лову, згідно з законодавством України, карається адміністративною та кримінальною відповідальністю. Перед тим як купувати знаряддя лову та збиратися на рибалку уважно ознайомтесь з Правилами любительського і спортивного рибальства.

Сумський рибоохоронний патруль