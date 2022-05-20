Жителька Боромлі, яка побувала в окупації, виправдовувала рашистів

За даними слідства, будучи проросійсько-налаштованою, незважаючи щоденні обстріли населеного пункту російськими військовими, в забороненій соціальній мережі жінка поширювала матеріали які, відповідно до висновків спеціалістів, виправдовують тимчасову окупацію частини території України та принижують національну честь і гідність українського народу.
У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання прибічниці російської воєнної агресії правоохоронці вилучили російську символіку та інші докази протиправної діяльності.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Пресслужба обласної прокуратури