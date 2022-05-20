Жителька Боромлі, яка побувала в окупації, виправдовувала рашистів За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 24 травня 2022 року повідомлено про підозру 63-річній жительці с. Боромля Охтирського району, яка заперечує окупацію та виправдовує збройну агресію російської федерації проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, будучи проросійсько-налаштованою, незважаючи щоденні обстріли населеного пункту російськими військовими, в забороненій соціальній мережі жінка поширювала матеріали які, відповідно до висновків спеціалістів, виправдовують тимчасову окупацію частини території України та принижують національну честь і гідність українського народу.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання прибічниці російської воєнної агресії правоохоронці вилучили російську символіку та інші докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури