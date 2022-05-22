Сумські школи отримають хромбуки ЮНІСЕФ Міністерство освіти і науки спільно з ЮНІСЕФ проводить роботу щодо збору інформації про потреби об"єднаних територіальних громад у забезпеченні комп’ютерною технікою вчителів шкіл та закладів професійно-технічної освіти для навчального процесу.

«Наразі ми маємо інформацію про потребу у понад 90 тис. девайсах для освіти. Ця потреба постійно змінюється, адже кількість закладів освіти, які руйнуються, освітян і дітей, які потребують техніки, зростає», - зазначив очільник профільного міністерства Сергій Шкарлет.

За його словами, 43 тис. хромбуків, які отримає Україна в межах підписаної з компанією Google угодою, будуть розподілені не тільки між ЗЗСО, а й профтехами. «Ми зможемо говорити про закриття потреби у технічних засобах орієнтовно на понад 50%», - наголосив міністр.

Наразі активно вирішується питання розподілу техніки з представниками ЮНІСЕФ, які допомагають зі збором інформації про кількість втрачених комп’ютерних засобів, а також закладів і вчителів, які потребують техніки для продовження освітнього процесу. «Поза увагою не залишиться жодна ОТГ, адже партнерство з Google – це лише один зі спрямованих на цифрофізацію освіти проєктів. Ми кожного дня наближаємося до мети завдяки світовій підтримці та міжнародній співпраці», - зазначив Сергій Шкарлет.