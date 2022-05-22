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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:00103

1 вересня в Україні відкриються школи лише з укриттями

Школи в Україні відкриються з 1 вересня. Але тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра освіти Андрія Вітренка.

"Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Все залежить від безпекової ситуації в країні", - каже він.

За його словами, наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.

"За нашими планами, відкриються ті школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні існують", - додав Вітренко.

Общество
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