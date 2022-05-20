Буринські поліцейські вилучили зброю у порушника комендантської години
Під час патрулювання міського парку співробітники відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Буринь) виявили чоловіка, що порушував комендантську годину.
Під час поверхневої перевірки правоохоронці знайшли у нього предмет, схожий на пістолет та набої.
Все знайдене поліцейські вилучили, а відносно чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
Поліція Сумщини