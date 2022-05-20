На одному з блокпостів поблизу Шостки поліцейські виявили у чоловіка ймовірні наркотики Чергуючи на блокпосту поблизу Шостки, поліцейські зупинили таксі, пасажиром якого був раніше судимий 37-річний житель Шосткинської громади. Чоловік не мав при собі документів, які б посвідчували його особу.

Під час подальшої перевірки з’ясувалося, що вказаний громадянин має при собі пачку з під цигарок, в якій знаходились два згортки з фольги із білою порошкоподібною речовиною всередині, схожою на амфетамін. На місце була викликана слідчо-оперативна група.

Правоохоронці задокументували цей факт, вилучили згортки, які в подальшому направили на експертне дослідження.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини