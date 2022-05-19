У Глухові збираються дерусифікувати 53 вулиці Питання піднімалося на апаратній нараді при міському голові Глухова Надії Вайло.

Міський голова Надія ВАЙЛО дала доручення створити комісію з перейменування вулиць населених пунктів громади і паралельно провести опитування громадської думки щодо нових назв.

Одна з перших назв, яка має піти вслід за російським воєнним кораблем, звісно, центральна Києво-Московська. Це не викликає жодних заперечень. По іншим топонімам вирішено приймати колегіальне рішення.

Начальник відділу містобудування та архітектури Олександр ХРЕНОВ на апаратній нараді озвучив, що 53 вулиці у Глухові так чи інакше можуть підпадати під перейменування, бо пов’язані з державою-агресором, імперськими амбіціями росії і комуністичним тоталітарним режимом.

Очільниця громади застерігла від поспішних і непродуманих рішень, які можуть привести до знищення пам’яті про значущі для Глухова і всієї країни історичні постаті й події. Це стосується і видатних уродженців Глухова, які досягли висот у різних сферах в часи імперії (наприклад, живописець кінця 18 ст. Антон ЛОСЕНКО), і українців – Героїв Радянського Союзу, які героїчно боролись з нацизмом у роки Другої світової війни, як, наприклад, уродженець Прилук Олег КОШОВИЙ чи глухівчанин Микола ЖУЖОМА.

«Однозначно, ми позбудемось усіх назв, якими росія просто мітила свої території, але ми не маємо бездумно викреслювати з пам’яті знаменитих українців тільки тому, що колись вони жили в російській імперії чи Радянському Союзі», - висловила свою думку Н.Вайло.

Комісія має складатись з авторитетних людей, які мають авторитет у громаді.

Глухівська міська рада