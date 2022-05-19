Сумчани обурились забороною входу у двір 5-поверхівки у середмісті

Фото табличок на фасаді будинку, який є пам’яткою архітектури, зі сторони вул. Воскресенська поділився чиновник мерії Андрій Моша. «Нові знаки у середмісті?» - підписав він світлини у фейсбуці.
Коментатори були дуже обуренні «свавіллям» мешканців двору, фасад якого буквально пару років тому реставрували за кошти міського бюджету. Було витрачено більше 10 млн грн. А тепер платникам податків зась у «двір закритого типу»:
«Що там роблять ці таблички на пам'ятнику архітектури?» - питає Світлана Захарченко.
«Страх втратили», - Олександр Пилипчук.
«А реставрация дома тоже только силами жителей дома?» - Еріка Вікторівна.
«А мені цікаво, хто мешкає у дворі?» - Віктор Сергієнко.
«Знаки самодурства - двір не є приватною власністю, а належить громаді міста», - Сергій П’ятаченко.
«Нахіба», - Віра Кулеба.
«Чорношкірим теж не можна?» - Тарас Сай.
«Виникає контрзапитання_А то шо?
Що мені зроблять ті, що проживають в будинку, коли затримають ?
1. Заарештують.
2. Вб'ють
3. Випорють на конюшні.
4. Оштрафують.
5. Обматюкають.
Мо щось пропустив», - теж Тарас Сай.
«Яка влада у місті- такий і бардак», - Сергій Гапуніч.
«А паркана ще нема?! Дивно!» - Дмитро Відович.