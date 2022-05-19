Сумчани обурились забороною входу у двір 5-поверхівки у середмісті На вході у двір будинку № 32 по вул. Соборна з’явилися таблички «Прохід тільки для мешканців двору» та «В’їзд тільки для мешканців двору».

Фото табличок на фасаді будинку, який є пам’яткою архітектури, зі сторони вул. Воскресенська поділився чиновник мерії Андрій Моша. «Нові знаки у середмісті?» - підписав він світлини у фейсбуці.

Коментатори були дуже обуренні «свавіллям» мешканців двору, фасад якого буквально пару років тому реставрували за кошти міського бюджету. Було витрачено більше 10 млн грн. А тепер платникам податків зась у «двір закритого типу»:

«Що там роблять ці таблички на пам'ятнику архітектури?» - питає Світлана Захарченко.

«Страх втратили», - Олександр Пилипчук.

«А реставрация дома тоже только силами жителей дома?» - Еріка Вікторівна.

«А мені цікаво, хто мешкає у дворі?» - Віктор Сергієнко.

«Знаки самодурства - двір не є приватною власністю, а належить громаді міста», - Сергій П’ятаченко.

«Нахіба», - Віра Кулеба.

«Чорношкірим теж не можна?» - Тарас Сай.

«Виникає контрзапитання_А то шо?

Що мені зроблять ті, що проживають в будинку, коли затримають ?

1. Заарештують.

2. Вб'ють

3. Випорють на конюшні.

4. Оштрафують.

5. Обматюкають.

Мо щось пропустив», - теж Тарас Сай.

«Яка влада у місті- такий і бардак», - Сергій Гапуніч.

«А паркана ще нема?! Дивно!» - Дмитро Відович.