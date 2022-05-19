Ворожий обстріл складу з фарбами у Сумах: 2 млн грн збитків природі Плюс 2 млн. грн. до репарацій: проведено черговий розрахунок збитків, завданих внаслідок російського вторгнення на Сумщину.

Сьогодні, 24.05.2022, Державна екологічна інспекція у Сумській області передала до органів прокуратури розрахунок збитків, завданих довкіллю внаслідок ворожого обстрілу промислового складу.

18.03.2022 російські війська за допомогою артилерії обстріляли територію ТОВ «ВП «Полісан» в одній із промислових зон м. Сум. Внаслідок цього відбулося загоряння складів з лакофарбовими матеріалами, що потягло за собою забруднення атмосферного повітря токсичними продуктами горіння.

На підставі методики, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 13.04.2022, екоінспектори обчислили шкоду, заподіяну державі збитків в результаті неорганізованого викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок артобстрілу. Загальна сума збитків складає 1 887 044 грн.

Вищезазначений розрахунок збитків буде долучено до узагальнених матеріалів для подальшого стягнення репарацій з російської федерації.

Держекоінспекція Сумщини