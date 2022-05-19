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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:5781

У Глухівську лікарню привезли новий рентген-апарат

Система рентгенівська діагностична CALYPSO F MTOps доставлена у Глухів.

Міський голова Надія ВАЙЛО говорить, що шлях до Глухова цієї омріяної апаратури був нелегким. Очільниця громади дякує всім, хто у минулому році долучився до благодійного збору коштів на рентгенапарат, всім трудовим колективам, підприємцям, представникам агробізнесу, окремо Есманьській громаді.

 «Шановна громадо! Інформуємо, що сучасний рентген приїхав. Що наші гроші не пропали, їх ніхто не вкрав. На спецрахунку ми зібрали 1,3 мільйона гривень. В кінці минулого року міська рада отримала субвенцію з держбюджету у 2,5 млн грн, і лікарня оперативно перерахувала фірмі-поставнику кошти, за умовами договору вони мали привезти рентген до 1 березня. Планували монтаж на 25 лютого… З початком широкомасштабного вторгнення всі плани змінились, тут не треба пояснювати. Зараз ми думаємо, чи спішити із встановленням цієї дороговартісної апаратури, чи, можливо, залишити її упакованою у сховищі до завершення воєнного стану. Але в будь-якому випадку – це гарна новина!» - коментує Надія Вайло.

За словами директора міської лікарні Валентини БАРАХОВИЧ у рентгенкабінеті ( на першому поверсі п’ятиповерхівки) вже проведено демонтаж старого обладнання, підготовлено все необхідне для встановлення сучасної цифрової апаратури на 2 робочі місця, про придбання якої медики і пацієнти мріяли не один рік. Монтаж мають зробити представники сервісного центру компанії-виробника, окремо за встановлення і налаштування платити не треба.

Обстеження за направленням лікарів будуть безкоштовними для всіх пацієнтів.

Нагадаємо, CALYPSO F забезпечує високу якість зображення і знижену дозу опромінення пацієнта. Ця високоінтегрована система забезпечує якісні результати діагностики при травматологічних, невідкладних, рутинних і спеціалізованих обстеженнях.

Глухівська міська рада

Общество
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