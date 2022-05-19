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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:55102

СБУ встановила особи ще 8 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині

Серед них – 5 військовослужбовців зс рф і три «вагнерівці».

Цим підозрюваним інкримінується загалом 14 епізодів: вбивство цивільних, обстріли та спалювання житлових будинків, полон, катування та утримування людей у підвалах без їжі та води, викрадення майна.

Так, зокрема, СБУ встановила, що під час тимчасової окупації Київщини загарбники увірвалися до помешкання старости села Мотижин. Жінку та її рідних вивезли до місця тимчасового базування. Родину катували, намагаючись отримати інформацію про місцезнаходження підрозділів ЗСУ та бійців Тероборони.

Кати жорстоко знущалися над сином на очах у матері, прострелили йому ногу. Але не отримавши інформації, вбили його пострілом у голову. Катували також чоловіка старости. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень.

Крім того, окупанти за наказом командира взводу 36 загальновійськової армії 37 окремої мотострілецької бригади рф вбили ще одну цивільну жінку. Причиною розстрілу був її темний одяг. Батька вбитої солдати взяли у полон і тримали зв’язаним практично без їжі й води.

Також «визволителі» затримали двох волонтерів, які доставляли гуманітарну допомогу для мешканців Мотижина. Окупанти допитували і катували їх, а після цього вивезли до лісосмуги та наказали тікати, відкривши по них вогонь. Один із волонтерів загинув від пострілу в голову, інший – був важко поранений. Автомобілі та гуманітарну допомогу окупанти забрали собі.

Задокументовано загибель двох членів громадської організації «Патріот». Слідчі встановили, що вони були закатовані, а після смерті рашисти розстріляли їхні тіла.

Ще одному мирному мешканцю російські солдати зв’язали руки і прив’язали його до квадроциклу, змусивши бігти тривалий час. Після допитів, погроз убивством і побиття його впродовж кількох днів утримували у каналізаційній ямі.

Наразі цим 8 загарбникам заочно повідомлено підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Досудове розслідування СБУ та прокуратури у даному кримінальному провадженні триває.

СБУ

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