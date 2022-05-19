У Сумах відновили роботу 544 магазини з реалізації продтоварів

Заступник начальника відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Галина ДАЦЕНКО пояснює: «Встановлені режими роботи зручні для населення. Упродовж тижня скарг містян на встановлені режими роботи не надходило».

Робочою групою із здійснення заходів щодо забезпечення цінової стабільності на території Сумської міської ТГ обстежено 62 об’єкти на вул. Лисенка, вул. Роменська, вул. Перемоги, вул. Котляревського, вул. Іллінська, магазинів на території Піщанського старостинського округу. У Піщаному було зафіксовано перевищення торговельної надбавки на олію, макаронні вироби, борошно в/г, молоко питне, тушку птиці та незадовільний санітарний стан в одному з магазинів. За рішенням робочої групи надано термін на усунення недоліків та проведено повторний моніторинг, і засвідчено усунення порушень, приведення цін у відповідність із розпорядчими документами.

Здійснюється контроль роздрібних цін на соціально важливі 20 груп продовольчих товарів в магазинах міста. Зафіксовано підвищення цін на 10% на овочі борщового набору (капусту, буряк, моркву та цибулю врожаю 2021 року). На інші соціально важливі продовольчі товари ціни не змінились.

СМР