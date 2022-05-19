Підбито підсумки конкурсу «Кращі молоді вчені СумДУ» Конкурс цього року проводився вдруге, а його результати були оголошені до Дня науки, що відзначається в Україні третьої суботи травня.

Переможцями другого конкурсу стали 4 молодих вчених зі ступенем кандидатів наук. Серед докторів наук цього року кращих не визначали.

Конкурс проводився окремо за номінаціями, що відповідають науковим напрямам, за якими здійснювалась Державна атестація ЗВО у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Переможці серед кандидатів наук у номінаціях:

«Суспільні науки» – Валерія МИРГОРОД-КАРПОВА, старша викладачка кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки;

«Технічні науки» – Ілля ДЯГОВЧЕНКО, доцент кафедри електроенергетики;

«Математичні науки та природничі науки» – Юрій ШАБЕЛЬНИК, старший викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики;

«Біологія та охорона здоров’я» – Микола ЛИНДІН, доцент кафедри патологічної анатомії.

Мета конкурсу – стимулювання молодих вчених, які обіймають штатні посади наукових і науково-педагогічних працівників в Сумському державному університеті, до активної наукової діяльності, а також отримвання ними високої якості результатів наукових досліджень і розробок, досягнення високих показників з їх оприлюднення та впровадження.

СумДУ