У Шостці станція юних натуралістів поділилася з переселенцями розсадою Влада Шосткинської громади надала внутрішньопереміщеним особам у користування земельні ділянки. А міська станція юнатів у свою чергу поділилася з переселенцями розсадою, яку традиційно вирощує для власних потреб.

Завдяки цьому люди тепер будуть забезпечені цибулею, капустою, перцями, помідорами та баклажанами. Як отримували городину – бачили журналісти ШосткаNews.City.

Сьогодні одним з напрямків роботи міської влади є виділення земельних ділянок внутрішньопереміщеним особам. За словами начальниці управління економіки Дар’ї Гребенюк, переселенці, які отримали у користування наділ, завдяки Шосткинській міській станції юннатів зможуть засадити його городиною. «Сьогодні за підтримки Станції юних натуралістів ми даємо можливість взяти людям городину для посадки – розсаду помідорів, перцю, капусти, баклажанів та цибулю-севок», - говорить вона.

Бажання обробляти землю виявили 5 осіб з числа переселенців. Наразі ж їх налічується у Шосткинській громаді – близько 1800. Зараз вони перебувають у стресовому стані, оговтуючись від пережитих бід. Тож, намагалися уникати журналістів та відмовилися давати інтерв’ю. Втім, як зазначає Дар’я Гребенюк, люди прагнуть якнайшвидше адаптуватися у нових умовах та знайти собі заняття до душі. «З цією метою представники влади зустрічалися з приватними підприємцями з числа переселенців та студентами. Зокрема, студентам пропонували навчання в IT-сфері», - додає вона.

Виконуючий обов’язки директора Станції юних натуралістів Марк Бондарев вважає своїм громадянським обов’язком допомогти людям, які постраждали внаслідок війни

Тож, залюбки поділився розсадою, яку у закладі зазвичай вирощують для власних потреб. «Ми підготували комплекти розсади, кожний з яких включає по 20-25 рослин – помідорів, перців, капусти. Наш заклад ніколи нікому не відмовляв, і якщо до нас звертаються люди, ми надаємо їм розсаду безкоштовно», - наголошує керівник.