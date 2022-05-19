На Сумщині сапери поліції зачищають території населених пунктів від вибухонебезпечних предметів Вже другий тиждень співробітники вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області спільно з саперами ДСНС здійснюють зачистку міста Тростянець від вибухонебезпечних предметів, що залишили по собі російські окупаційні війська.

Цілий місяць у мальовничому українському містечку Тростянець на Сумщині розміщувалися військові російської армії. Спочатку вони без упину обстрілювали населений пункт зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган», мінували околиці, а коли втікали від наших армійців, залишили по собі гори різних боєприпасів.

Один з місцевих жителів розповідає, що був з родиною вдома, коли прямо в будинок прилетіла ракета від «Урагану», та показує руйнування.

Старенька бабуся, якій важко ходити, і яка погано бачить, проживає сама.

Жінка бідкається, що росіяни своїми обстрілами повибивали їй вікна і пошкодили дах, а полагодити крім сусідів нікому, та показує уламки снарядів, знайдені нею на городі.

Ще один чоловік, Ігор, говорить, що в його будинок влучила ракета з російського «Граду». Від влучання стався вибух та виникла пожежа. Як буде відновлювати знищене росіянами житло, він не знає. Говорити чоловікові важко, бо ж свій дім він будував не один рік, а знищили все російські «визволителі» за одну мить.

«Працівники вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області спільно з саперами ДСНС України зараз ретельно обстежують територію цього населеного пункту. Перевіряємо, кожну вулицю, заходимо чи не до кожного двору, спілкуємося з місцевими жителями, з’ясовуємо, те можуть знаходитися небезпечні боєприпаси та їх залишки. Особливу увагу приділяємо тим будинкам, де розміщувалися «орки», бо вони могли залишити по собі багато небезпечних сюрпризів у вигляді мін та інших боєприпасів. Ось буквально з перших хвилин обстеження території нами вже виявлено серед трави корпус гранати, а на подвір’ях залишки боєприпасів від реактивних систем залпового вогню, які теж потрібно вилучати. Робимо все це, задля того, щоб люди почувалися в безпеці, і ніхто не постраждав - ні дорослі, ні діти. Водночас, звертаюся до громадян з проханням не зберігати в себе вдома вибухівку, боєприпаси та зброю, це може буди небезпечно і для вас і для оточуючих», - наголосив Олег Євлаш, начальник вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області.

Відділ комунікації поліції Сумської області