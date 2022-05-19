На Роменщині одну сільську школу закривають, інша – під питанням

За ліквідацію Подільківської школи проголосували 12 депутатів. Цієї кількості голосів вистачило, щоб вважати рішення прийнятим. А от закриття Капустинської школи підтримали лише 5 депутатів. Це питання поки що зависло в повітрі, оскільки, за словами очільника громади Олега Тихоненка, коштів на утримання закладу немає. Тож якщо в найближчий тиждень депутати й всі зацікавлені сторони не знайдуть механізму наповнення освітнього бюджету, голова має право накласти на рішення своє вето.