У Лебедині патрульні виявили чоловіка з наркотичною речовиною У ході патрулювання території обслуговування, співробітники відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції побачили невідому особу, яка поводила себе підозріло.

У ході розмови чоловік зізнався, що має при собі наркотичну речовину рослинного походження.

Під час проведення поверхневої перевірки, у нього було виявлено та вилучено згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору, зовні схожою на наркотичну. Зловмисник пояснив, що зберігав наркотичний засіб для власного вжитку.

Слідчо-оперативна група поліції все виявлене вилучила та направила на проведення експертного дослідження.

За даним фактом у поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Слідчі дії тривають.