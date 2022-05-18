У Лебедині патрульні виявили чоловіка з наркотичною речовиною

У ході розмови чоловік зізнався, що має при собі наркотичну речовину рослинного походження.
Під час проведення поверхневої перевірки, у нього було виявлено та вилучено згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору, зовні схожою на наркотичну. Зловмисник пояснив, що зберігав наркотичний засіб для власного вжитку.
Слідчо-оперативна група поліції все виявлене вилучила та направила на проведення експертного дослідження.
За даним фактом у поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Слідчі дії тривають.
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