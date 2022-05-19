За минулу добу на території Сумщини піротехніки виявили 14 вибухонебезпечних предметів 23 травня на території Сумської області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 14 вибухонебезпечних предметів, 11 з яких знищено.

Небезпечні знахідки було виявлено на території Конотопського, Сумського та Охтирського районів, серед яких артилерійські снаряди, мінометні міни та постріли для реактивних систем залпового вогню.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не торкайтесь їх, не намагайтесь перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області