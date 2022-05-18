На Сумщині іще одній прибічниці «руського міра», яка заперечує збройну агресії РФ проти України, повідомлено про підозру За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 23 травня 2022 року повідомлено про підозру жительці с. Рябина Охтирського району Сумської області, яка заперечує збройну агресію російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, під час спілкування з односельцями жінка заперечує факти вбивств російськими військовослужбовцями мирного населення України та вчинення ними інших воєнних злочинів на території нашої держави, зокрема знищення чи пошкодження об’єктів цивільної та критичної інфраструктури. Також вона стверджувала, що в Україні начебто відбувається внутрішній збройний конфлікт, а не агресія росії.

У даних висловлюваннях підозрюваної міститься визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію проти України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури