Загальні бойові втрати РФ від початку війни

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 29350 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1302 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3194 (+28) од,
артилерійських систем - 606 (+2) од,
РСЗВ - 201 (+0) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків - 205 (+1) од,
гелікоптерів - 170 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 480 (+4),
крилаті ракети - 112 (+2),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2213 (+7) од,
спеціальна техніка - 43 (+0).
Генштаб ЗСУ