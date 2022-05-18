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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:43142

Сумщина, 89 день війни: підсумки 23 травня у сфері ЖКГ

Від голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Охтирка. Прибирається місто, розбирають завали та демонтують конструкцій на території Охтирської ТЕЦ. Продовжуються роботи з обстеження житлових будинків та інших будівель після їх руйнування чи пошкодження внаслідок бомбардування міста. Проводяться роботи з ліквідації пошкоджень у приватному секторі міста.
Білопілля. Це була найжахливіша ніч для міста, певно, з початку війни. Сьогодні протягом дня розбирали житлові будинків та господарчі споруди, зруйновані внаслідок авіаудару та обстрілів міста. Відновлено доступ до помешкань, що були заблоковані завалами. У більшості будинків заклеїли вибиті вікна.
Охтирський район. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи на мережах газопостачання, що були пошкоджені внаслідок бойових дій, у населених пунктах району.
В усіх районах області продовжується ямковий ремонт доріг. За день відремонтували 1086 кв. м дорожнього п

Общество
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь

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