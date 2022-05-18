Сумщина, 89 день війни: підсумки 23 травня у сфері ЖКГ Від голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Охтирка. Прибирається місто, розбирають завали та демонтують конструкцій на території Охтирської ТЕЦ. Продовжуються роботи з обстеження житлових будинків та інших будівель після їх руйнування чи пошкодження внаслідок бомбардування міста. Проводяться роботи з ліквідації пошкоджень у приватному секторі міста.

Білопілля. Це була найжахливіша ніч для міста, певно, з початку війни. Сьогодні протягом дня розбирали житлові будинків та господарчі споруди, зруйновані внаслідок авіаудару та обстрілів міста. Відновлено доступ до помешкань, що були заблоковані завалами. У більшості будинків заклеїли вибиті вікна.

Охтирський район. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи на мережах газопостачання, що були пошкоджені внаслідок бойових дій, у населених пунктах району.

В усіх районах області продовжується ямковий ремонт доріг. За день відремонтували 1086 кв. м дорожнього п