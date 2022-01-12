Мера Бурині, підозрюваного у співпраці з рашистами, звільнили з-під варти 23 травня мера Бурині Віктора Ладуху звільнили з-під варти.

Таку ухвалу прийняв слідчий суддя Подільського райсуду Києва, розглянувши скаргу адвоката мера Бурині на постанову прокурора Подільської окружної прокуратури Києва.

Наразі суддя видав лише резулятивну частину, повний текст ухвали буде оголошено 27 травня.

Нагадаємо: за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру міському голові Буринської міської ради, його заступнику та одному з депутатів міськради у співпраці з державою-агресором та матеріальному забезпеченні її збройних формувань (ч.4, ч.6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації збройними формуваннями РФ території Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області вони погодилися на співпрацю з державою-агресором.

Підозрювані здійснювали інформаційну діяльность, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування.

Наразі їх затримали правоохоронці, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.