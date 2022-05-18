Підозрюваному у держзраді депутату Охтирської райради апеляційний суд подовжив термін тримання під вартою

За матеріалами СБУ за клопотанням прокуратури депутату Охтирської районної ради, якого підозрюють у держзраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, Сумський апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу. Тепер вона становить два місяці тримання під вартою без визначення застави і триватиме до 07.07.2022.