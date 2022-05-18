Підозрюваному у держзраді депутату Охтирської райради апеляційний суд подовжив термін тримання під вартою

За матеріалами СБУ за клопотанням прокуратури депутату Охтирської районної ради, якого підозрюють у держзраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, Сумський апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу. Тепер вона становить два місяці тримання під вартою без визначення застави і триватиме до 07.07.2022.
Нагадаємо, 16.05.2022 зловмиснику, якого Служба безпеки України підозрює за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, Зарічний районний суд м. Суми обрав запобіжний захід тримання під вартою строком на один місяць, тобто до 08.06. 2022, без визначення застави.
За даними досудового слідства, під час окупації Тростянця посадовець за власної ініціативи налагодив контакт з офіцерами збройних сил рф та запропонував свою допомогу та сприяння.
Зокрема, оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник забезпечував ворога продуктами харчування та предметами першої необхідності, безперебійним енергопостачанням до місць дислокації, допомагав орієнтуватись на місцевості, а також поширював через інтернет заклики до мешканців Охтирщини щодо підтримання дій окупантів.
Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 111 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Служба безпеки України наразі перевіряє інформацію щодо можливої причетності до державної зради інших посадовців районної ради.
Спецоперацію з викриття провели співробітники Управління СБ України в Сумській області за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.