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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:5612

До уваги добровольчих формувань територіальних громад Сумщини!

Добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії рф проти України, а в разі загибелі – члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу.

Крім того, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України матимуть можливість користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством.
Нарешті Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України».
Розроблений фахівцями Мінветеранів документ приводить низку чинних урядових нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 15.03.2022 №2121, яким визнано право добровольців територіальної оборони на отримання статусу УБД, а також запроваджено таку категорію осіб, як сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.
Общество
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