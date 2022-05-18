До уваги добровольчих формувань територіальних громад Сумщини!

Крім того, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України матимуть можливість користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством.
Нарешті Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України».
Розроблений фахівцями Мінветеранів документ приводить низку чинних урядових нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 15.03.2022 №2121, яким визнано право добровольців територіальної оборони на отримання статусу УБД, а також запроваджено таку категорію осіб, як сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.