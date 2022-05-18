Сумчани голосують за перейменування вулиці Мухіної На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення "Перейменувати вулицю Мухіної на вулицю імені скульптора, педагога, героя-захисника України Руслана Миколайовича Мовчана".

"Перейменувати вулицю, названу на честь радянського скульптора Мухіної на вулицю українського скульптора Руслана Мовчана, викладача Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського, захисника України, котрий загинув у боротьбі з російськими окупантами в бою під селищем Низи Сумської області.

Професійний скульптор, випускник Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського, Харківської державної художньої академії дизайну та мистецтв та Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У мирному житті Руслан Миколайович займався педагогічною і творчою діяльністю. Виховував та навчав декілька поколінь майбутніх художників, студентів Сумського коледжу мистецтв і культури, обіймав посаду голови циклової комісії «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Створив низку скульптур відомих сумчанам, зокрема був співавтором меморіального комплексу жертвам нацистської окупації «Свіча пам’яті» по вулиці Троїцькій, «Кіт на даху» поряд з дитячим парком «Казка». Організував серію скульптурних симпозіумів у Національному літературно-меморіальному музеї Григорія Сковороди, в парковій зоні якого встановлено дві скульптури Руслана Мовчана: «Нарцис» та «Вітрильник». Брав активну участь у мистецьких заходах різних рівнів, у тому числі і як організатор виставок творчих робіт викладачів та студентів Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського.

Також варто зазначити символічність запропонованого перейменування, оскільки сама вулиця знаходиться у мальовничій місцевості вздовж берега річки Псел і має значні перспективи для використання локації з метою проведення мистецьких заходів, творчих зустрічей, художніх симпозіумів та пленерів за участю професійних художників і учнів закладів художньої освіти різних рівнів.

Вважаємо за доцільне у межах декомунізації сумської топоніміки перейменувати вулицю, названу ім’ям радянської скульпторки, відомої монументальними роботами комуністичного ідеологічного спрямування, котра не мала жодного відношення до міста Суми на честь Руслана Миколайовича Мовчана, скульптора-сумчанина, педагога, героя-захисника України, котрий віддав своє життя у війні за вільну та незалежну Україну", - пише автор петиції Никифоров Андрій Михайлович.