На Недригайлівщині депутат самовільно зайняв 8 га землі Про це у фейсбуці написав селищний голова Недригайлова Костянтин Волков.

"Сьогодні зустрівся із жителями Кулішівки, які стурбовані тим, що депутат Недригайлівської селищної ради Анатолій Іванович Кущ, самовільно, незаконно зайняв поле - ВІСІМ гектарів землі, уже почавши їх обробляти. Це поле і раніше (при старій владі) він самовільно обробляв, правда, тоді, чомусь, нікого із місцевих можновладців це не хвилювало…

ТАКОГО БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ!

Місцеві жителі звернулися до мене із проханням дати цю землю для обробітку, щоб мати змогу утримувати власні господарства. Таких заяв надійшло 14 і на людину виходило менше 60 соток. Тобто, хочу звернути увагу, що земля кулішівцям була потрібна не для здачі в оренду, а щоб просто мати змогу ПРОЖИТИ У ЦЕЙ СКРУТНИЙ ЧАС!

Депутат, який, до речі, представляє саме цей старостинський округ і неодноразово хизувавася своїми “благодійними” вчинками, вирішив, очевидно, що потреби простих людей не такі вже і важливі, коли можна особисто не погано підзаробити… Дійшло до того, що на адресу простих кулішівців, які не захотіли миритися із таким свавіллям, почали навіть лунати погрози - і все тільки тому, що вони хотіли чесно працювати на рідній землі.

Ще раз повторюсь: ТАКОГО ЦЬКУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ МІСЦЕВИМИ “ЦАРЬКАМИ” БІЛЬШЕ У КУЛІШІВЦІ НЕ БУДЕ! І про кожен такий “самозхват” буду інформувати громаду та вживати відповідні дії, у тому числі, і за допомогою правоохоронних органів", - написав чиновник.