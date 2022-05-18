Наслідки обстрілів Краснопільської громади.

Дипломат РФ в Женеві розкритикував Лаврова та пішов у відставку через війну в Україні....
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438...
Про останні події на Сумщині від очільника ОВА Дмитра Живицького....
Центр протидії дезінформації застерігає: росія готує провокації на Сумщині з використанням «блукаючих мінометів»....
За процесуального керівництва Шосткинської та Охтирської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1...