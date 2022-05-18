У Сумах пропозицію перейменування вулицю на честь Євгена Коростельова розгляне робоча група

Ініціював зміну назви депутат Сумської міської ради Єфрем ЛАЗАРЄВ у грудні минулого року, подавши відповідний депутатський запит, який підтримали народні обранці.

На виконання рішення міської ради, відповідно до розпорядження міського голови від 16.02.2022 №38-Р на офіційному сайті Сумської міської ради 22 лютого було оприлюднене інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення під час розгляду питання зміни назви (перейменування) вулиці Писарівська на вулицю Євгена Коростельова в місті Суми.

Термін збору пропозицій був визначений до 3 травня.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану пропозиції (зауваження) до управління архітектури та містобудування не надходили.

Враховуючи це, управління внесе пропозицію щодо перейменування однієї із вулиць міста Суми у пам'ять Євгена Коростельова на розгляд робочої групи з проведення експертного обговорення дерусифікації топонімів у Сумській міській територіальній громаді.

СМР