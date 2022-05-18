На Сумщині поліцейські виявили одесита, який перебував у розшуку Правоохоронці затримали розшукуваного та передали колегам з Одеської області.

Вчора, під час несення служби на блокпосту, неподалік села Сула, працівники управління поліції охорони побачили 21-річного чоловіка. Перевіривши його за поліцейськими базами даних, виявилось, що він перебуває у розшуку одним з відділів поліції Одеської області за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. На місце події негайно була викликана слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції. Правоохоронці одразу ж затримали чоловіка та сповістили ініціаторів розшуку. Після чого, працівники поліції передали розшукуваного колегам для подальшої правової оцінки його дій та притягнення до відповідальності.

Поліція Сумщини