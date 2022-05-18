У СумДУ проходить благодійний аукціон

Аукціон проводиться з 23 травня до 1 червня 2022 року.
Щодня (у будні дні) в профілі розміщуються три лоти з оголошенням початкової вартості. У коментарях учасники аукціону мають запропонувати свою вартість лоту з мінімальним «кроком» у 20 грн. По кожному лоту аукціон триває добу.
Той користувач, який за цей час запропонує найбільшу вартість, стає переможцем. Протягом доби він має перерахувати вартість лоту на рахунок Громадського фонду «Суми» (https://www.fond.sumy.ua/ukr
) та надіслати відповідний скрін-підтвердження. Після цього переможець отримає сертифікат з описом того, як він може отримати лот.
Допоможемо разом місту тримати оборону та дійсно бути Північним форпостом України.
СумДУ