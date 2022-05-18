У СумДУ проходить благодійний аукціон

Той користувач, який за цей час запропонує найбільшу вартість, стає переможцем. Протягом доби він має перерахувати вартість лоту на рахунок Громадського фонду «Суми» () та надіслати відповідний скрін-підтвердження. Після цього переможець отримає сертифікат з описом того, як він може отримати лот.