В Охтирці вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку (відео) 22 травня о 23:40, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. 93-ї бригади «Холодний Яр».

Про пожежу повідомив власник, який відчув різкий запах диму в середині приміщення. На місце події було направлено чергове відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено стелю на площі до 16 кв. м. стіни на площі до 10 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку та гараж розташований поруч гараж.

О 00:01 загоряння локалізували, а о 01:10 – витративши на гасіння майже 4 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було направлено 2 одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області