На Сумщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку за службу в міліції "ДНР"

У ході слідства встановлено, що громадянин України в період часу з 2014 до 2018 років брав участь у діяльності так званого «Міністерства внутрішніх справ Донецької Народної Республіки». А саме: обіймав посаду старшого інспектора по особливим дорученням відділу дільничних інспекторів поліції Донецької Народної Республіки та мав звання капітан.

Після звільнення чоловік проживав на території російської федерації, однак під час спроби перетнути державний кордон на Міждержавному прикордонному пункті пропуску в квітні 2022 року був викритий правоохоронними органами.

За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Сумської області

