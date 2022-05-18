Росія спробує захистити інтереси засудженого до довічного Шишимаріна

"Безумовно, нас хвилює доля нашого громадянина. Але ми не маємо багато можливостей для захисту його інтересів на місці. Бо фактично не ведеться діяльність закордонних установ. Але це не означає, що ми не будемо розглядати можливості спроб по інших каналах. Доля кожного громадянина Росії для нас має першочергове значення", - зазначив він.