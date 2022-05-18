В Україні хочуть заборонити діяльність компаній, які залишаються працювати у РФ: з'явилася петиція В Україні зареєстрували петицію щодо заборони діяльності компаній, які продовжують свою діяльність в Росії.

Проти цих компаній вже введені міжнародні санкції, але працюючи в Україні, вони продовжують спонсурувати війну.

"Вони мають обирати: або бізнес в державі з демократичними і прозахідними цінностями, або бізнес на крові українців в державі-терористці", - сказано у тексті петиції.

Петиція має набрати 25000 голосів, щоб потрапити на розгляд президенту Зеленському. Збір підписів триватиме ще 89 днів. Розглянути та підписати петицію можна тут.

Як відомо, 23 травня Володимир Зеленський підписав закон про санкції №7194, який дає змогу відбирати майно у тих, хто підтримує російську агресію.

За законом, Мін'юст займатиметься розшуком активів фізичних та юридичних осіб, що підлягають блокуванню, зазначених у рішеннях РНБО. Вищий антикорупційний суд чините судочинство, після чого санкції вступатимуть у дію.

Таким чином, відбирання майна - це перший крок змусити російські компанії обирати - або вони підтримують війну (Росію), або стають на сторону України.

У той же час в ЄС представили вже шостий пакет санкцій проти Росії, який включає поступове ембарго на російську нафту, відключення трьох банків від SWIFT і санкції за облогу Маріуполя.