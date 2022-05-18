Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:3040

У Сумах громадська організація зробила більше 400 тестів на ВІЛ за Тиждень тестування

В Україні завершився весняний Європейський тиждень тестування на ВІЛ і вірусні гепатити. Цьогоріч, у рамках акції, громадська організація «Клуб «Шанс» зробила акцент на посиленому тестуванні груп ризику.

Соціальні працівники організації провели тестування серед споживачів ін’єкційних наркотиків, які є клієнтами організації за напрямом профілактики.

Мета — охопити якомога більше людей, які є наркоспоживачами, та які пропустили тестування чи не мали до нього доступу за час активних бойових дій у Сумах.

Враховуючи можливу ризиковану поведінку, ускладненість доступу до медичних чи профілактичних послуг — вчасних обстежень і лікування й інші складні життєві обставини, тестування на ВІЛ є надзвичайно важливим серед ключових груп.

Тестування на ВІЛ проводили в чотирьох стаціонарних і одному мобільному пункті «Клуб «Шанс». Щодня клієнти організації могли безкоштовно та анонімно пройти асистоване тестування за допомогою швидких тестів.

Загалом, удалося провести 420 тестувань на ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків у Сумах.

Робота «Клуб «Шанс» із тестувань ключових груп продовжується.

Нагадаємо, весняний Європейський тиждень тестування проходить із 16 по 23 травня. Він покликаний підвищувати обізнаність про важливість тестування, мотивувати  пройти обстеження й дізнатися свій статус.

Робота громадської організації «Клуб «Шанс» щодо надання послуг з профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику фінансується за кошти Державного бюджету України.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Розпочато кримінальне провадження за фактом обстрілу Білопілля військовими рф
Сегодня 15:56
У Сумах громадська організація зробила більше 400 тестів на ВІЛ за Тиждень тестування
Сегодня 15:30
В Україні хочуть заборонити діяльність компаній, які залишаються працювати у РФ: з'явилася петиція
Сегодня 15:00
У Сумах пропозицію перейменування вулицю на честь Євгена Коростельова розгляне робоча група
Сегодня 14:58
В Охтирці волонтери готують безкоштовні гарячі обіди
Сегодня 14:54
Через дефіцит пального у Сумах можливі зміни у роботі комунальних автобусів
Сегодня 14:50
На Сумщині поліцейські виявили одесита, який перебував у розшуку
Сегодня 14:44
У СумДУ проходить благодійний аукціон
Сегодня 14:31
В Охтирці вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку (відео)
Сегодня 14:26
На Сумщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку за службу в міліції "ДНР"
Сегодня 14:17
Росія спробує захистити інтереси засудженого до довічного Шишимаріна
Сегодня 14:14
У Сумах відбулося погашення марки «русскій воєнний корабль…всьо»
Сегодня 14:07
view counter

Статьи

"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
Сегодня 13:23
Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
Сегодня 12:06
Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів
Вчера 16:30
Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном
Вчера 16:14
Змістовно від МОЗ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
Вчера 15:13
Какие кроссовки выбрать на лето?
21.05.2022 15:07
Вплив російсько-української війни на економіку України
20.05.2022 14:58
Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
19.05.2022 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
19.05.2022 10:20
Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
18.05.2022 19:46
Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
18.05.2022 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
18.05.2022 10:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.