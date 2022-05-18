У Сумах громадська організація зробила більше 400 тестів на ВІЛ за Тиждень тестування

Соціальні працівники організації провели тестування серед споживачів ін’єкційних наркотиків, які є клієнтами організації за напрямом профілактики.
Мета — охопити якомога більше людей, які є наркоспоживачами, та які пропустили тестування чи не мали до нього доступу за час активних бойових дій у Сумах.
Враховуючи можливу ризиковану поведінку, ускладненість доступу до медичних чи профілактичних послуг — вчасних обстежень і лікування й інші складні життєві обставини, тестування на ВІЛ є надзвичайно важливим серед ключових груп.
Тестування на ВІЛ проводили в чотирьох стаціонарних і одному мобільному пункті «Клуб «Шанс». Щодня клієнти організації могли безкоштовно та анонімно пройти асистоване тестування за допомогою швидких тестів.
Загалом, удалося провести 420 тестувань на ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків у Сумах.
Робота «Клуб «Шанс» із тестувань ключових груп продовжується.
Нагадаємо, весняний Європейський тиждень тестування проходить із 16 по 23 травня. Він покликаний підвищувати обізнаність про важливість тестування, мотивувати пройти обстеження й дізнатися свій статус.
Робота громадської організації «Клуб «Шанс» щодо надання послуг з профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику фінансується за кошти Державного бюджету України.