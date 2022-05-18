У Сумах громадська організація зробила більше 400 тестів на ВІЛ за Тиждень тестування В Україні завершився весняний Європейський тиждень тестування на ВІЛ і вірусні гепатити. Цьогоріч, у рамках акції, громадська організація «Клуб «Шанс» зробила акцент на посиленому тестуванні груп ризику.

Соціальні працівники організації провели тестування серед споживачів ін’єкційних наркотиків, які є клієнтами організації за напрямом профілактики.

Мета — охопити якомога більше людей, які є наркоспоживачами, та які пропустили тестування чи не мали до нього доступу за час активних бойових дій у Сумах.

Враховуючи можливу ризиковану поведінку, ускладненість доступу до медичних чи профілактичних послуг — вчасних обстежень і лікування й інші складні життєві обставини, тестування на ВІЛ є надзвичайно важливим серед ключових груп.

Тестування на ВІЛ проводили в чотирьох стаціонарних і одному мобільному пункті «Клуб «Шанс». Щодня клієнти організації могли безкоштовно та анонімно пройти асистоване тестування за допомогою швидких тестів.

Загалом, удалося провести 420 тестувань на ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків у Сумах.

Робота «Клуб «Шанс» із тестувань ключових груп продовжується.

Нагадаємо, весняний Європейський тиждень тестування проходить із 16 по 23 травня. Він покликаний підвищувати обізнаність про важливість тестування, мотивувати пройти обстеження й дізнатися свій статус.

Робота громадської організації «Клуб «Шанс» щодо надання послуг з профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику фінансується за кошти Державного бюджету України.