У Сумах в ДТП травмовано 7-річну дитину

Поліцейські встановили, що 61-річний водій автомобіля "Нісан Прімастар" рухаючись проїзною частиною вздовж будинку, допустив наїзд на малолітню дитину, яка рухалась у зустрічному напрямку на героскутері.
У наслідок автопригоди, 7-на дівчинка отримала тілесні ушкодження та доставлена до міської лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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