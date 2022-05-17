Внаслідок збройної агресії рф в Україні постраждало понад 663 дітей

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
21 травня внаслідок обстрілу окупантами селища Молодецьке Білозерського району Херсонської області отримала поранення 7-річна дівчинка.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 49, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.