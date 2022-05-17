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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:2126

У Києві мають винести вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, якого обвинувачують у вбивстві цивільного чоловіка на Сумщині (трансляція)

Шишимарін повністю визнав свою провину. Сторона обвинувачення просить довічне ув’язнення, водночас адвокат військового наполягає на зміні кваліфікації справи, адже Шишимарін виконував наказ старшого за званням.

Суспільне транслює вирок наживо:

Право
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