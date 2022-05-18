Школярів, студентів та краєзнавців Сумщини запрошують до участі в літературному конкурсі Школярів, студентів та краєзнавців Сумщини запрошують до участі в конкурсі імені Олени Теліги та Олега Ольжича-2022 «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятись зміг!»

Конкурс заснований Жіночим товариством імені Ольги Басараб та Олени Теліги, Організацією українських націоналістів. Конкурс щорічний і проводиться вчетверте з метою утвердження історичної пам’яті українського народу, його національної свідомості, формування та поширення духовних цінностей та пріоритетів – патріотизму, відданості справі державотворення, вшанування учасників українських національно-визвольних змагань

До участі у Конкурсі запрошуються учні 10-11 класів, студенти, аспіранти, науковці, краєзнавці. Конкурс проводиться на безоплатній основі.

Конкурс поводиться у таких номінаціях:

− Художні твори (прозові та поетичні твори про події та учасників національно-визвольного руху; про волонтерів, добровольців, військовослужбовців, капеланів, медпрацівників, журналістів, які брали або беруть участь у російсько-українській війні).

− Переклад поезій Олени Теліги і Олега Ольжича іноземними мовами.

− Документально-публіцистичні твори (нариси та есеї про учасників національно-визвольних змагань, зокрема, членів УВО, ОУН, УПА; нариси про учасників російсько-української війни, інтерв’ю з ними, репортажі з місць воєнних дій).

− Наукові праці (дослідження на основі архівних джерел, зокрема, відкриття невідомих історичних фактів про діяльність УВО, ОУН, УПА).

− Буктрейлери − короткі аматорські відеоролики, зняті за мотивами книг про визначних діячів національно-визвольного руху, зокрема ОУН і УПА.

На конкурс подаються оригінальні твори, написані українською мовою, які раніше не оприлюднювалися, зі світлинами, фотодокументами та іншими ілюстраціями (при наявності). Обсяг роботи: до 50 сторінок у форматі Word (міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14). Буктрейлери подаються у форматі mp4.

Прийом конкурсних робіт триває з 1 квітня до 1липня.

Конкурсні роботи І-ї, ІІ-ї та ІІІ-ї номінацій надсилаються за адресою: bibliovv@ukr.net «Конкурс, оргкомітет».

Конкурсні роботи ІV-ї та V-ї номінацій надсилаються за адресою: taniaoliinik0308@gmail.com «Конкурс, оргкомітет».

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