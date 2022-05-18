Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:4077

Школярів, студентів та краєзнавців Сумщини запрошують до участі в літературному конкурсі

Школярів, студентів та краєзнавців Сумщини запрошують до участі в конкурсі імені Олени Теліги та Олега Ольжича-2022 «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятись зміг!»

Конкурс заснований Жіночим товариством імені Ольги Басараб та Олени Теліги, Організацією українських націоналістів. Конкурс щорічний і проводиться вчетверте з метою утвердження історичної пам’яті українського народу, його національної свідомості, формування та поширення духовних цінностей та пріоритетів – патріотизму, відданості справі державотворення, вшанування учасників українських національно-визвольних змагань

До участі у Конкурсі запрошуються учні 10-11 класів, студенти, аспіранти, науковці, краєзнавці. Конкурс проводиться на безоплатній основі.

Конкурс поводиться у таких номінаціях:

− Художні твори (прозові та поетичні твори про події та учасників національно-визвольного руху; про волонтерів, добровольців, військовослужбовців, капеланів, медпрацівників, журналістів, які брали або беруть участь у російсько-українській війні).

− Переклад поезій Олени Теліги і Олега Ольжича іноземними мовами.

− Документально-публіцистичні твори  (нариси та есеї про учасників національно-визвольних змагань, зокрема, членів УВО, ОУН, УПА; нариси про учасників російсько-української війни, інтерв’ю з ними, репортажі з місць воєнних дій).

− Наукові праці (дослідження на основі архівних джерел, зокрема, відкриття невідомих історичних фактів про діяльність УВО, ОУН, УПА).

− Буктрейлери − короткі аматорські відеоролики, зняті  за мотивами книг про визначних діячів національно-визвольного руху, зокрема ОУН і УПА.

На конкурс подаються оригінальні твори, написані українською мовою, які раніше не оприлюднювалися, зі світлинами, фотодокументами та іншими ілюстраціями (при наявності). Обсяг роботи: до 50 сторінок у форматі Word (міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14). Буктрейлери подаються у форматі mp4.

Прийом конкурсних робіт триває з 1 квітня до 1липня.

Конкурсні роботи І-ї, ІІ-ї та ІІІ-ї номінацій надсилаються за адресою: bibliovv@ukr.net «Конкурс, оргкомітет».

Конкурсні роботи ІV-ї та V-ї номінацій надсилаються за адресою: taniaoliinik0308@gmail.com «Конкурс, оргкомітет».

Деталі конкурсу дивіться ТУТ

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Глухові виявили авто з підробними документами
Сегодня 17:02
Загинув командир 13-го мотопіхотного батальйону Максим Киричук
Сегодня 16:55
Школярів, студентів та краєзнавців Сумщини запрошують до участі в літературному конкурсі
Сегодня 16:40
На Сумщині викрили двох депутатів, які порушили корупційне законодавство
Сегодня 16:35
У Глухові шахрай нажився на жінці, що продавала речі через інтернет-сайт
Сегодня 16:23
У Сумах змагалися скелелази
Сегодня 16:00
Розпочато кримінальне провадження за фактом обстрілу Білопілля військовими рф
Сегодня 15:56
У Сумах громадська організація зробила більше 400 тестів на ВІЛ за Тиждень тестування
Сегодня 15:30
В Україні хочуть заборонити діяльність компаній, які залишаються працювати у РФ: з'явилася петиція
Сегодня 15:00
У Сумах пропозицію перейменування вулицю на честь Євгена Коростельова розгляне робоча група
Сегодня 14:58
В Охтирці волонтери готують безкоштовні гарячі обіди
Сегодня 14:54
Через дефіцит пального у Сумах можливі зміни у роботі комунальних автобусів
Сегодня 14:50
view counter

Статьи

"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
Сегодня 13:23
Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
Сегодня 12:06
Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів
Вчера 16:30
Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном
Вчера 16:14
Змістовно від МОЗ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
Вчера 15:13
Какие кроссовки выбрать на лето?
21.05.2022 15:07
Вплив російсько-української війни на економіку України
20.05.2022 14:58
Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
19.05.2022 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
19.05.2022 10:20
Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
18.05.2022 19:46
Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
18.05.2022 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
18.05.2022 10:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.