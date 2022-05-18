На Конотопщині правоохоронці викрили чоловіка, який перевозив незаконно виловлену рибу Поліція нагадує, що триває нерестова заборона. За порушення встановлених законодавствам обмежень передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Під час чергування на одному з блок-постів міста поліцейські зупинили автомобіль «Subaru Forester» під керуванням 35-річного місцевого мешканця. У ході перевірки документів та огляду транспортного засобу правоохоронці виявили більше 8 кг риби та риболовецькі сіті. Слідчо-оперативна група все виявлене в автомобілі вилучила, а сам транспортний засіб тимчасово затримала. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». За скоєне правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу до 51 000 гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Слідство триває.

Поліція Сумщини