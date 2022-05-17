У Сумському районі поліцейські виявили ще один автомобіль, який перебував у розшуку Транспортний засіб розшукувався одним з відділів Державної виконавчої служби. Працівники управління поліції охорони автівку затримали та помістили на штраф-майданчик.

Вчора, на одному з блокпостів, неподалік села Верхня Сироватка, поліцейські виявили автомобіль «CHERY QQ», під керуванням 60-річного місцевого мешканця. Під час перевірки законності використання чоловіком вищевказаного транспортного засобу, правоохоронці перевірили документи за наявними базами поліції. За результатами перевірки працівники управління поліції охорони встановили, що даний автомобіль перебуває у розшуку одним з відділів Державної виконавчої служби Сумської області. Поліцейські транспортний засіб тимчасово затримали та помістили на спеціальний штраф-майданчик, про що повідомили ініціатора розшуку. Поліція Сумщини