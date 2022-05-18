У Сумах змагалися скелелази

Зареєструвалося на змагання 35 вихованців відділу туризму, спорту та фізичного розвитку: гурток скелелазіння (18 чол.), гурток спортивного туризму (15 чол.), гурток кіокушинкай карате (2 чол.). Змагалися в 5 вікових групах на 5 трасах. Допомагали в обслуговуванні трас випускники клубу та батьки (10чол.).
Переможцями та призерами змагань стали:
Група 2012р.н. та молодші
І м. Доценко Максим, Горбач Ніколь.
ІІ м. Харченко Єгор, Глушенко Анастасія.
ІІІ м. Тарабан Микита, Тарасенко Дар”я.
Група 2009 - 2010 р.н.
І м. Кудін Тімофій, Усик Анна.
ІІ м. Харченко Іван, Тімченко Віра.
ІІІ м. Мартиненко Олександр, Штепа Анна.
Група 2007 – 2008 р.н.
І м. Лініченко Тарас
ІІ м. Бутрим Гліб
ІІІ м. Грінка Ілля
Група 2008 р.н. та старше, дівчата.
І м. Лініченко Влада
ІІ м. Медвєдєва Оксана
ІІІ м. Ганзенко Дар’я
Група 2006р.н. та старше, хлопці
І м. Грінка Артем
ІІ м. Ярош Нікіта
ІІІ м. Бруєв Максим
Переможці та призери змагань нагороджені грамотами клубу «Абалаковець» КЗ СПДЮ.