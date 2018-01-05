Конотопська лікарня отримала допомогу від міжнародного фонду

Проєктна заявка, підготовлена управлінням економіки Конотопської міської ради, успішно пройшла конкурсний відбір на участь у грантовій програмі «Гуманітарна солідарність», що реалізується Міжнародним фондом «Відродження» у партнерстві та за фінансової підтримки CARE Deutschland e.V.
Це сучасне обладнання європейської якості дозволить безперебійно надавати медичні послуги в Конотопській центральній районній лікарні незалежно від наявності централізованого електропостачання.
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Согласно распоряжению Президента Украины «О назначении грантов Президента Украины докторам наук для осуществления научных исследований на 2019 год» государственное финансирование...
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Город получит грант от ЕС в сумме более 1 млн евро, который будет направлен на реализацию проекта по повышению энергоэффективности...