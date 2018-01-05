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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:16208

Конотопська лікарня отримала допомогу від міжнародного фонду

Конотопська ЦРЛ отримала генератор у рамках гранту від Міжнародного фонду «Відродження».

Проєктна заявка, підготовлена управлінням економіки Конотопської міської ради, успішно пройшла конкурсний відбір на участь у грантовій програмі «Гуманітарна солідарність», що реалізується Міжнародним фондом «Відродження» у партнерстві та за фінансової підтримки CARE Deutschland e.V.

Фондом було придбано та передано лікарні генератор Genmac Combiplus, італійського виробництва на базі двигуна Honda, потужністю 9,4кВт. Вартість складає майже 140 тис.грн.

Це сучасне обладнання європейської якості дозволить безперебійно надавати медичні послуги в Конотопській центральній районній лікарні незалежно від наявності централізованого електропостачання.

Общество «Відродження» Грант
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