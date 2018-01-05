Конотопська лікарня отримала допомогу від міжнародного фонду Конотопська ЦРЛ отримала генератор у рамках гранту від Міжнародного фонду «Відродження».

Проєктна заявка, підготовлена управлінням економіки Конотопської міської ради, успішно пройшла конкурсний відбір на участь у грантовій програмі «Гуманітарна солідарність», що реалізується Міжнародним фондом «Відродження» у партнерстві та за фінансової підтримки CARE Deutschland e.V.

Фондом було придбано та передано лікарні генератор Genmac Combiplus, італійського виробництва на базі двигуна Honda, потужністю 9,4кВт. Вартість складає майже 140 тис.грн.