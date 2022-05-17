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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумський студент зі «сріблом» Кубку Європи

Олексій Галака поставив срібну крапку у виступі українців на Кубку Європи в Малазі.

У заключний змагальний день Кубку Європи серед юніорів, скарбничка збірної України поповнилася ще однією нагородою. Срібло у ваговій категорії понад 100 кг здобув 19-річний студент СумДУ Олексій Галака.

Всього у даній категорії змагалися 5 спортсменів. Наш дзюдоїст провів чотири поєдинки, три з яких впевнено виграв. Поступився Олексій лише майбутньому чемпіону змагань з Японії Міцукі Сугаварі.

У підсумку наш спортсмен посів друге місце на п’єдесталі пошани, тим самим приніс нашій команді сумарно четверту нагороду на даному турнірі! Вітаємо Олексія та його тренерів! Бажаємо подальших успіхів та перемог!

Нагадаємо, у перший змагальний день медалі взяли наші студенти Антон Шугалєєв (до 73 кг) – «золото» та Владислав Казіміров (до 73 кг) – «бронза» та Назар Вісков (до 60 кг) – також «бронза».

ФДУ

 
Спорт
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